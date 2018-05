Il nuovo progetto di Christo è una piramide dentro Hide Park

Sono passati due anni dal successo di The Floating Piers sul Lago d'Iseo e nel 2018 l'artista bulgaro Christo tornerà a misurarsi di nuovo con i laghi. Questa volta sarà a Londra, sul Serpentine Lake di Hide Park, dove metterà in mostra The Mastaba: si tratta di un'opera ispirata a un tipo di tomba monumentale egizia, mastaba appunto, e sarà composta da più di settemila barili di petrolio disposti su una piattaforma galleggiante in polietilene ad alta densità. Christo ha voluto sottolineare come, anche in questo caso, la costruzione, la manutenzione e la rimozione saranno interamente finanziate da lui attraverso la vendita di opere d’arte originali. Inoltre un'attenzione specifica è stata destinata alla selezione dei materiali da costruzione, tutti a basso impatto ambientale e in parte destinati a essere riutilizzati al termine dell’operazione. Questo per preservare l'ecosistema del lago e del parco circostante. The Mastaba si potrà vedere dal 18 giugno al 23 settembre 2018 e in concomitanza con la presentazione, alla Serpentine Gallery aprirà una mostra lungo la quale saranno ripercorsi gli oltre sei decenni di produzione artistica di Christo e della moglie Jeanne-Claude, scomparsa nel 2009.