Usa, cane rubato dal recinto viene ritrovato grazie alla forza del web

La telecamera di sorveglianza di una casa di Dallas in Texas ha ripreso due ladri intenti a rubare un cucciolo di mastino francese di 10 settimane. I malintenzionati hanno tirato fuori il cane dal recinto e velocemente sono scappati a bordo della loro auto. Le immagini sono state postate su Facebook dal proprietario del cane, Matt Ivy, un vigile del fuoco che gestisce un piccolo allevamento di mastini, e hanno subito avuto una diffusione virale. Quasi 7,5 milioni di view e in volti scoperti devono aver spinto i ladri ha fare un passo indietro, infatti Chipper, questo il nome del cucciolo, è stato riportato a casa.



Il mastino francese è un obiettivo molto diffuso per il mercato nero di animali, visto che un esemplare può costare dai 500 ai 5000 dollari.