Negli Stati Uniti, precisamente ad Altadena nella contea di Los Angeles, un orso si è introdotto nel cortile dell’abitazione di un cittadino: Mark Hough. Quest’ultimo, che durante l’incursione dell’animale era rientrato in casa, ha filmato l’accaduto. L’orso si è gettato nella vasca idromassaggio, facendosi cullare dai getti d’acqua e rinfrescandosi, approfittando persino del bicchiere di margarita lasciato incustodito prima di uscire e schiacciare un pisolino su un albero. Al suo risveglio infine, come se non fosse successo nulla, è scappato in strada di fronte a un attonito Hough, che ha commentato. “È stato un venerdì a dir poco interessante."