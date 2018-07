Stati Uniti, mamma anatra e i suoi 76 anatroccoli

Negli Stati Uniti, precisamente sulle sponde del lago Bemidji (Minnesota settentrionale), il fotografo naturalista Brent Cizek è riuscito a catturare una scena davvero tenera: un’anatra Smergo seguita da oltre settanta anatroccoli. In realtà, secondo la National Audubon Society, un'organizzazione statunitense dedicata alla conservazione della natura, una femmina di Smergo non avrebbe mai potuto incubare 76 uova da sola: è più probabile che l’anatra abbia adottato gli anatroccoli persi lungo la strada.



Il naturalista Kenn Kaufman, appartenente all’organizzazione Audubon, infatti, ha dichiarato che: “Le anatre adulte non sono in grado di dire quali siano i loro piccoli, e i giovani uccelli dispersi inizieranno a seguire un’altra anatra perché assomiglia alla mamma.” Le foto di Cizek hanno fatto il giro del web e Il fotografo è tornato più volte sul Lago Bemidji per scattare altre foto di mamma anatra e della sua nidiata, e aggiornare i suoi followers dei loro progressi.