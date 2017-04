Una è bianca, l'altra è nera: la rarità genetica che le contraddistingue ha donato a due gemelline di Quincy, Illinois, anche tanta popolarità negli Usa. Grazie anche alla loro storia raccontata per immagini dalla loro mamma, Whitney Meyer, sulla sua pagina Facebook. E la tappa più importante della loro vita non poteva non essere immortalata e condivisa sui social network: Kalani e Jarani hanno spento la loro prima candelina con una torta fiabesca che raffigurava due principesse in stile Disney dal differente colore della pelle.

Kalani ha la pelle chiara e gli occhi azzurri come mamma Withney, Jarani scura come papà Tomas: la genetica non ha voluto scontentare i due genitori. "Non vediamo i colori - assicura la madre a People Magazine. - In questa famiglia non c'è altro che amore: amiamo la nostra unicità". Nel nucleo, infatti, è compreso anche il fratello maggiore, Talan, di 8 anni. All'appello manca il piccolo Pravyn, scomparso a 2 anni un paio di anni fa, annegato in piscina. "La nascita delle due gemelle - afferma la mamma - ci ha aiutato a superare il dolore".



"Questo delle gemelle con il colore della pelle differente è un caso straordinario - assicura Nancy Segal, docente di psicologia e direttore del Centro Studi sui gemelli alla California State University, - ma con l'aumentare dei matrimoni misti sarà sempre meno raro".