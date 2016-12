Stupore al primo sguardo: il faccia a faccia da ex gemelli siamesi di Jadon e Anias

Restano a bocca aperta, occhi sgranati, stupiti, sorpresi. Per 13 mesi dalla loro nascita non si erano mai potuti vedere in viso e lo hanno fatto per la prima volta a quasi sei settimane dall'intervento chirurgico che li ha separati. Jadon e Anias McDonald, da Ottawa, Illinois, erano gemelli siamesi attaccati per la testa; dopo 27 ore in sala operatoria e sei settimane di terapia intensiva possono finalmente guardarsi negli occhi per la prima volta e la loro reazione è commovente. A immortalarli mamma Nicole. "Per oltre 13 mesi ho sognato questo momento", le sue prime parole consegnate a Facebook a corredo della storica foto del vis-à-vis.