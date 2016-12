Australia, le bimbe nate insieme sono sorelle e non gemelle: la madre, già in attesa, rimase incinta

Tra la formazione di due ovuli, anche se uno sta già creando un feto, esiste un intervallo di tempo in cui la donna è disponibile ad una nuova fecondazione anche senza un nuovo rapporto sessuale. Secondo la scienza si tratta di parto gemellare dizigotico, cioè da due diversi spermatozoi.



E' proprio questo che è successo alla madre Kate Hill, affetta dall'ovaio policistico, che si era sottoposta ad una pesante terapia ormonale sperando di poter diventare madre. Di certo, però, non si aspettava di diventare una delle poche donne al mondo a generare con un unico rapporto due sorelle e non due gemelle.



Inizialmente la donna portava in grembo due gemelli, uno dei due morto nella primissima fase della gestazione. Poi si è scoperto che i feti nel suo grembo erano di nuovo due: era stata concepita Olivia. E' rimasta traccia di un solo precedente noto: nel 2010 Julia Grovenburg partorì Jillian e Hudson, nati lo stesso giorno ma concepiti con due settimane di distanza.