Un matrimonio in...fototessera

11:48 - Un nido d'amore. A volte, a una coppia basta poco per essere felice. L'ultima dimostrazione arriva dall'Iowa e l'hanno fornita Kevin Moran e Molly McGinnis. Dopo 7 anni di fidanzamento, Kevin deciso di compiere il grande passo: chiedere alla sua Molly McGinnis di sposarlo. E, per immortalare il magico momento, ha scelto una cabina per fototessera; grazie a questa originalissima scelta ha potuto riprendere ogni secondo della sua reazione, registrando un video diventato subito virale per la bellissima espressione della ragazza che, sbigottita, sorpresa ed emozionata, ha commosso tutti i romantici della rete.