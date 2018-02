Texas, poliziotto viene trascinato per diversi metri da un’auto in fuga

L’ufficiale Tabytha Horseman del dipartimento della contea di Williamson ha rischiato la vita nella notte di mercoledì 7 febbraio, mentre svolgeva il proprio lavoro. L’agente si era insospettita vedendo un veicolo che rimaneva fermo al semaforo nonostante fosse diventato verde diverse volte. Dopo aver chiesto al conducente di favorire i documenti, quest’ultimo ha improvvisamente messo in moto, fuggendo a tutta velocità e trascinando con sè l’agente. Fortunatamente l’ufficiale non ha riportato lesioni. Il conducente, un ventiduenne di nome Jonathan Nunnally, è ora in stato di fermo, con l’accusa di aggressione aggravata a pubblico ufficiale.