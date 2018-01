Londra, donna sventa rapina da sola e fa arrestare il ladro in fuga

Può il coraggio di una sola donna fermare non uno, bensì due ladri in azione in pieno giorno? Ebbene sì ed è il caso di questa signora di Claygate, nel Surrey, sobborgo alla periferia sud-ovest di Londra, che è riuscita a dare un contributo significativo alla polizia e, soprattutto, a sventare una rapina. Erano le 16 del 10 gennaio scorso, la donna era nel giardino di casa sua e, all'improvviso, ha sentito suonare l'allarme nella casa dei vicini di fronte. Subito è accorsa sul posto, ha scovato i due ladri in casa e ha cercato, da sola, di bloccarne uno in fuga. I due sono scappati via in auto, ma la donna ha segnato la targa ed ha chiamato subito le forze dell'ordine. Gli agenti della polizia metropolitana hanno potuto, così, fermare il veicolo a Brixton ed arrestare uno dei due uomini, con l'accusa di furto con scasso.