Tazze, stivali e scarpe: Cecilia Levy dà nuova vita a vecchi giornali, libri e fumetti

Le ingiallite pagine di un libro malridotto, i colorati fumetti o i giornali ormai datati possono tornare a vivere e diventare oggetti di tutti i giorni. L'artista svedese Cecilia Levy, in passato rilegatrice, li trasforma in tazze, scarpe, stivali, vasi, piatti, brocche e altro ancora, tutto rigorosamente in tre dimensioni.



FOTO©Cecilia Levy/IBERPRESS