5 maggio 2015 Scatta una foto alla moglie, la guarda e decide di divorziare Diventa virale la storia di un uomo che scopre un particolare molto imbarazzante Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:45 - E' una storia diventata virale quella raccontata in queste immagini. Il marito torna a casa dopo un viaggio di lavoro di una ventina di giorni e scatta una foto alla sua mogliettina. Un'immagine normale, o quasi. Perché dopo averla guardata l'uomo ha deciso di divorziare. Il motivo? Scorrete la gallery e lo scoprirete. Indizio: ci vuole occhio.



Tutto vero? Sarà un fotomontaggio? O tutto è stato architettato per dare l'effetto voluto? L'immagine gira ormai da mesi sul web e -ovviamente- ognuno dice la sua. Se fosse tutto vero, non vorremmo essere stati nei panni della signora...