Russia, cieli solcati da una meteora di quattro metri

La mattina del 21 giugno nella zona attorno a Lipeck, a sud-ovest di Mosca, una meteora è entrata nell'atmosfera terrestre viaggiando a circa venticinquemila chilometri l'ora. Il boato generato dall'esplosione è stato udibile entro un'ampia zona attorno alla città e l'energia sprigionata, secondo i calcoli della NASA, è stata pari a circa 2,8 chilotoni. Molto poco se paragonata alla meteora di Čeljabinsk, che il 15 febbraio 2013 ha solcato i cieli russi frantumandosi e generando un'energia di 440 chilotoni. Allora sono stati registrati dei feriti non per una presunta pioggia di meteoriti bensì per i vetri delle finestre andate in frantumi a causa dell'onda d'urto, mentre la recente meteora di Lipeck non ha causato alcun danno.