New Jersey, la polizia "cattura" una meteora infuocata

La corsa in cielo di una palla di fuoco non è sfuggita all'occhio sempre attento di una dashcam, una telecamera da cruscotto, sulla volante della polizia di Hamilton, New Jersey. Il video della gigantesca e luminosissima meteora è finito poi sulle pagine social. Testimoni oculari, in oltre una dozzina di Stati americani, tra cui, oltre al New Jersey, New York, Maryland, Virginia e Massachusetts, hanno raccontato di aver assistito al fenomeno "spaziale", che è stato confermato anche dall'American Meteor Society (Ams).