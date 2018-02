Queste skater hanno più di cinquant’anni e non hanno intenzione di fermarsi

“Se sei uno skateboarder in età matura o se vuoi imparare, puoi venire sul nostro gruppo e scoprire che non sei da solo”. Sono le parole di Elizabeth, una donna inglese di sessantasei anni, con una passione inconsueta per una persona della sua età: lo skateboard. Sembrerebbe incredibile ma come lei ci sono migliaia di altre persone che praticano questa disciplina senza fare della loro età un ostacolo. Esiste anche un gruppo su Facebook chiamato “Skaters over 50”, dove si possono condividere le proprie esperienze e parlare della propria passione per lo skateboard. “Siamo un po’ strani, ma insieme ci sentiamo normali”, commenta Elizabeth.