Lucy, la cagnolina diventata una skater professionista

Lucy è una cagnolina molto intelligente e sempre pronta a imparare cose nuove. Ad esempio, andare sullo skateboard. Omar von Muller, un addestratore di talento, le ha infatti insegnato come usarlo e Lucy sembra aver preso gli insegnamenti molto sul serio, almeno a giudicare dalla scioltezza con cui lo sfrutta per muoversi. Da matematica provetta a ballerina di merengue, adesso è anche una skater professionista. Tutto si può dire di Lucy tranne che non sia versatile.