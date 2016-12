Quando il cibo diventa arte: i ritratti commestibili dell'artista Vivi Mac

Latte, caffè, farina, caramello, rum e fantasia. No, non sono gli ingredienti per preparare un dolce, ma i "colori" utilizzati dalla pittrice Vivi Mac per dare vita a una serie di ritratti di personaggi famosi. Da Michael Jackson a Martin Luther King, da Nelson Mandela a Diego Armando Maradona fino a Amy Winehouse: le opere dell'artista francese sono state realizzate soltanto con l'aiuto di una cannuccia. La "tela", invece, è variabile e frutto di improvvisazione: i ritratti sono stati "versati" su un tavolo da cucina o improvvisati su un cartone della pizza, o ancora sulla tovaglietta di un pub.