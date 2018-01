L'ispirazione è arrivata quasi per caso il giorno del Ringraziamento, quando durante una discussione in famiglia lo zio del fotografo Eli Rezkallah sosteneva che alcune faccende domestiche, come quelle in cucina, fossero strettamente destinate alle donne. Così l'artista, fondatore di Plastik Magazine, ha deciso di ribaltare tali stereotipi riprendendo alcuni spot particolarmente sessisti e invertendo i ruoli dell'uomo e della donna.



Il risultato del progetto, chiamato "In A Parallel Universe", è un maschio succube della propria compagna, impegnata invece a fare carriera e a passare il tempo libero con i figli. Lo scopo dell'iniziativa, come spiegato dallo stesso Eli Rezkallah, è quello di mostrare i limiti degli stereotipi di genere, sperando che in molti non condividano il pensiero dello zio.