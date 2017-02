Olanda, una donna di 99 anni è stata arrestata... per suo desiderio

Annie, una 99enne olandese, aveva un sogno nel cassetto: essere rinchiusa in carcere. Ed è riuscita a realizzare questa insolita esperienza grazie all'accondiscendenza delle forze dell'ordine che l'hanno messa in cella per due minuti. Prima della "segregazione" Annie è stata caricata nella macchina della polizia da due agenti. Insomma, tutto si è svolto come aveva chiesto.