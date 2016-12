NY, fulmine si scaglia sulla Freedom Tower in diretta Tv

Il Tg chiude col botto. E' quello che è accaduto al collegamento delle 18 del canale ABC7 di New York, dopo i saluti dei conduttori: l'inquadratura si sposta su Manhattan ed è in quel momento che un fulmine colpisce in pieno lo One World Trade Center, il quarto grattacielo più alto al mondo, conosciuto anche come la Freedom Tower sorta sulle ceneri delle Torri Gemelle, distrutte negli attentati dell'11 settembre 2001.

"Have a great time" sono le ultime parole della conduttrice a chiusura di notiziario. E' in quel momento che la furia della Natura si manifesta in diretta Tv: il pennone del grattacielo viene colpito da tutta la potenza della scarica elettrica di un fulmine.



E il ricordo non può non andare a una foto simbolo della storia degli ultimi anni: quella del fulmine sul Vaticano, nel giorno delle dimissioni di papa Benedetto XVI, l'11 febbraio 2013. Dietro l'obiettivo c'era in quell'istante il fotografo Alessandro Di Meo dell'Ansa ed riuscì a cogliere quella striscia di fuoco propagarsi dal cielo proprio nel momento in cui si è abbattuta sul Cupolone.