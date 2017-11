Norvegia, Under sarà il primo ristorante subacqueo d’Europa

Aprirà in Norvegia nel 2019, ma il primo ristorante subacqueo d'Europa sta già facendo notizia e tanti curiosi non vedono l'ora di potersi gustare del buon cibo in un'atmosfera davvero suggestiva, caratterizzata soprattutto dall'enorme vetrata di 13 metri con vista sui pesci del Mare del Nord. "Under", questo il nome della particolare struttura che sorgerà nel villaggio di Baly, sarà composto da tre livelli: quello dell'ingresso, in superficie, un bar a metà e sott'acqua il ristorante vero e proprio, che potrà ospitare fino a cento persone.