Los Angeles, gli attori del cast originale degli Avengers si sono fatti fare lo stesso tatuaggio

Iron Man, La Vedova Nera, Occhio di Falco e Thor entrano nello studio di un tatuatore. Non è l’inizio di una barzelletta, bensì l’ultimo video condiviso da Robert Downey Jr. su Instagram. Il cast originale degli Avengers infatti ha deciso di farsi un tatuaggio per celebrare l’avventura cinematografica che li ha uniti, ormai sei anni fa, sul set del primo film della saga.



L’idea è nata da Scarlett Johansson, la prima a farsi tatuare sulla pelle un simbolo che unisce il logo degli Avengers e il numero 6 in uno studio di New York, insieme al collega Chris Evans. Lo stesso hanno fatto i colleghi Robert Downey Jr., Jeremy Renner e Chris Hemsworth a Los Angeles. Mark Ruffalo, il sesto vendicatore, non ha voluto seguire i suoi compagni d’avventura e per questa ragione ad aggiudicarsi il sesto simbolo è stato proprio il tatuatore.