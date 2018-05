"Infinity War": Mark Ruffalo aveva già rivelato il finale del film un anno fa

I fan della Marvel lo sanno bene: Mark Ruffalo non è proprio in grado di mantenere un segreto. Dopo aver accidentalmente trasmesso in diretta i primi quindici minuti di "Thor: Ragnarok" durante la premiere del film, l'attore è tornato a far parlare di sè e delle sue gaffe. Pochi giorni fa infatti è riemerso il video di un'intervista in cui l'incredibile Hulk si lascia scappare il finale di "Infinity War", il terzo capitolo della saga degli Avengers, un anno prima della sua uscita nelle sale.



L'attore, imbarazzato per la gaffe, taglia corto su suggerimento del collega Don Cheadle, seduto accanto a lui. Fortunatamente all'epoca nessuno gli credette, pensando si trattasse di uno scherzo.