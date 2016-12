La promessa di Elon Musk: "Porterò i turisti su Marte, ma i primi dovranno essere pronti a morire"

Mentre la Nato rallenta i suoi progetti spaziali per problemi di budget, i privati iniziano a programmare viaggi interstellari. Tra questi spicca il miliardario americano di origine sudafricana Elon Musk , amministratore delegato di Tesla Motors , presidente di SolarCity e cofondatore di Paypal . L'obiettivo del tycoon è quello di colonizzare Marte e di portare i turisti sul pianeta rosso a bordo di un super razzo che potrebbe ospitare fino a cento persone. "I primi a salirci, però, dovranno essere pronti a morire", ha allertato Musk.

Il progetto - presentato durante una conferenza stampa internazionale dedicata alla conquista dello spazio, organizzata in Messico - dovrebbe realizzarsi entro dieci anni. Si tratta di un'operazione complessa, per cui saranno necessari razzi con il doppio della potenza del Saturno 5, il missile della Nasa che ha portato i primi astronauti sulla Luna.



Il viaggio per il pianeta rosso richiederà 115 giorni, secondo i piani di Musk; inizialmente il biglietto spaziale potrebbe arrivare a costare quanto un appartamento di lusso.