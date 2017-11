La NASA ha realizzato un photobombing "stellare". Il fotografo Joel Krowsy, mentre si trovava a Banner, in Wyoming (Usa) per osservare l'eclissi solare, è riuscito a immortalare la Stazione Spaziale Internazionale proprio nel momento in cui stava volando davanti al Sole oscurato parzialmente dalla Luna. Krowsky ha avuto la prontezza di zoomare nell'istante esatto del passaggio dell'Iss, aggiudicandosi il copyright su una delle immagini più belle di sempre.