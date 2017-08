Per qualche minuto sarà notte in pieno giorno. Ma allo spettacolo potranno assistere solo negli Stati Uniti. La grande eclissi solare totale, iniziata alle 17 ora italiana, sarà visibile da una striscia di territorio larga 110 chilometri che attraversa 14 Stati. Qui il sole sarà completamente oscurato dalla luna, per un periodo di tempo che, al punto di copertura massima, sarà di 2 minuti e 46 secondi. Ma in tutti i 50 Stati americani sarà possibile assistere all'eclissi, almeno parziale, così come in parte dell'Europa e dell'Africa.