L'Italia ha trionfato ai Sony World Photography Awards 2018 , uno dei più importanti concorsi annuali di fotografia al mondo. Sono tre gli italiani che hanno vinto il primo premio nelle categorie Architettura, Paesaggi e Wildlife . Altri tre si sono aggiudicati il secondo e il terzo posto nelle sezioni Fotografia creativa, Scoperta e Sport . I loro scatti sono stati selezionati tra le 320mila immagini in gara. I vincitori sono stati annunciati a Londra durante la cerimonia di premiazione che si è tenuta il 19 aprile. Tra fotografi premiati e arrivati in finale, l’Italia è il Paese più rappresentato .

Premiate le foto più belle del mondo Luca Locatelli, vincitore categoria Paesaggi World Photography Organisation 1 di 107 Luca Locatelli, vincitore categoria Paesaggi World Photography Organisation 2 di 107 Roselena Ramistella, vincitrice categoria Wildlife World Photography Organisation 3 di 107 Roselena Ramistella, vincitrice categoria Wildlife World Photography Organisation 4 di 107 Gianmaria Gava, vincitore categoria Architettura World Photography Organisation 5 di 107 Gianmaria Gava, vincitore categoria Architettura World Photography Organisation 6 di 107 Eduardo Castaldo, terzo classificato nella sezione Fotografia creativa World Photography Organisation 7 di 107 Antonio Gibotta, secondo classificato categoria Scoperta World Photography Organisation 8 di 107 Antonio Gibotta, secondo classificato categoria Scoperta World Photography Organisation 9 di 107 Matteo Armellini, terzo classificato nella categoria Sport World Photography Organisation 10 di 107 Matteo Armellini, terzo classificato nella categoria Sport World Photography Organisation 11 di 107 Richard Winston (USA), "Mystery Jeeps", 3° posto World Photography Organisation 12 di 107 Vinh Dao (Vietnam), "Terraced rice field at night", 3°posto World Photography Organisation 13 di 107 Don Ferdinand Tabbun (Emirati Arabi Uniti), "Challenge", 1° posto World Photography Organisation 14 di 107 Trung Pham Huy (Vietnam), "In the melaleuca forest", 1° posto World Photography Organisation 15 di 107 Thu Huynh (Vietnam), "Close Friend", 2°posto World Photography Organisation 16 di 107 Sandaru Saranjaya Gayanpriya Urala Liyanage (Sri Lanka), "Waves of Life", 3° posto World Photography Organisation 17 di 107 Suphakaln Wongcompune (Thailandia), "Walking", 3° posto World Photography Organisation 18 di 107 Wenjie Qiao (USA), "Solar Eclipse Sequence", 2° posto World Photography Organisation 19 di 107 Ingrid Vekemans (Belgio), "The Thinker", 1° posto World Photography Organisation 20 di 107 Sylvia Michel (Svizzera), "Lighten up", 1° posto World Photography Organisation 21 di 107 Wen-Lung Lee (Taiwan), "Lake with snow", 3° posto World Photography Organisation 22 di 107 Lennart Hessel (Svezia), "Painted Dogs and Vultures", 1° posto World Photography Organisation 23 di 107 Lanze Haung (Taiwan), "Ethereal light", 2° posto World Photography Organisation 24 di 107 Erika Valkovicova (Slovacchia), "Matterhorn Sunrise", 1° posto World Photography Organisation 25 di 107 Nicky Loh (Singapore), "When The Sky Lights Up", 3° posto World Photography Organisation 26 di 107 Wee Beng Lim (Singapore), "Sneak 'Peak'", 2° posto World Photography Organisation 27 di 107 Nicu Spinu (Romania), "The Boot", 1° posto World Photography Organisation 28 di 107 Ameer Hamza Khawaja (Pakistan), "Ibex in Khunjrab Pass", 1° posto World Photography Organisation 29 di 107 Antonio Coelho (Portogallo), "Solitude ", 1° posto World Photography Organisation 30 di 107 Ajay Maharjan (Nepal), "The Audience", 3° posto World Photography Organisation 31 di 107 Pranishan Rajbhandari (Nepal), "Half Beauty", 2° posto World Photography Organisation 32 di 107 Abdulla AL-Mushaifri (Qatar), "Hayder Museum", 1° posto World Photography Organisation 33 di 107 Chintan shamsher Gauchan (Nepal), "The Devil Inside", 1° posto World Photography Organisation 34 di 107 Antony Trivet (Kenya), "Whisper feel", 1° posto World Photography Organisation 35 di 107 JeongVin Yoon (Corea del Sud), "To Pylon", 3° posto World Photography Organisation 36 di 107 Junghye Lee (Corea del Sud), "Wish", 2° posto World Photography Organisation 37 di 107 Aleksandrs Drozdovs (LEttonia), "White In The Night", 1° posto World Photography Organisation 38 di 107 Damon Beckford (Finlandia), "Black hole", 1° posto World Photography Organisation 39 di 107 Dexter Maneja (Filippine), "Yin-yang", 2° posto World Photography Organisation 40 di 107 Yusuke Suzuki (Giappone), "Turning", 1° posto World Photography Organisation 41 di 107 Junya Suzuki (Giappone) "Dondo-Yaki, Tokyo Japan 2017", 2° posto World Photography Organisation 42 di 107 Chu-Ying Lui (Hong Kong), "PAINTING, Series 1", 3° posto World Photography Organisation 43 di 107 Santiago Borja (Ecuador), "Lightning Strike", 1° posto World Photography Organisation 44 di 107 Louie Lam Shu Yan (Hong Kong), "SleepWalker", 2° posto World Photography Organisation 45 di 107 Au Hin Man (Hong Kong), "Japanese customs", 1° posto World Photography Organisation 46 di 107 Bernardo Hernandez (Colombia), "The road of life", 1° posto World Photography Organisation 47 di 107 Kyaw Win Hlaing (Birmania), "Beauty of Mount Bromo", 2° posto World Photography Organisation 48 di 107 Achintha Dahanayake (Sri Lanka), "Homesick", 1° posto World Photography Organisation 49 di 107 Damith Osuranga Danthanarayana (Sri Lanka), "The Flock", 2° posto World Photography Organisation 50 di 107 Paranyu Pithayarungsarit (Thailandia), "The Great wall of Namib", 1° posto World Photography Organisation 51 di 107 Thanasorn Janekankit (Thailandia), "004", 2° posto World Photography Organisation 52 di 107 Nuket Uluc (Turchia), "A Taste of Everything", 1° posto World Photography Organisation 53 di 107 Sai Aung Main (Birmania), "Novice-monk-to-be", 1° posto World Photography Organisation 54 di 107 Jonatan Banista (Centroamerica), "Victoria", 1° posto World Photography Organisation 55 di 107 Gaps Sabuero (Filippine), "Under Under", 1° posto World Photography Organisation 56 di 107 Katy Gomez Catalina (Spagna), "Fusion of beauty", 1° posto World Photography Organisation 57 di 107 Brendon Cremer (Sud Africa), "Eye to Eye", 1° posto World Photography Organisation 58 di 107 Ales Krivec (Slovenia), "Under the mountain", 1° posto World Photography Organisation 59 di 107 Chin Bong Leng (Singapore), "One Way Forward", 1° premio World Photography Organisation 60 di 107 Nather AlAsyf (Arabia Saudita), "Bread Carrier", 1° posto World Photography Organisation 61 di 107 Marcelo Cugliari (Argentina), "Paisaje Urbano #43", 1° posto World Photography Organisation 62 di 107 Aleksandr Bityutskih (Russia), "Forest", 1° posto World Photography Organisation 63 di 107 Justyna Zduńczyk (Polonia), "An unexpected meeting", 1° posto World Photography Organisation 64 di 107 Mirella Lukens (Olanda), "Nisha in a cornfield", 1° posto World Photography Organisation 65 di 107 Bassam Allam (Egitto), "Portrait of Adima", 1° posto World Photography Organisation 66 di 107 Pedro Jarque Krebs (Perù), "Salivating Giraffe", 1° posto World Photography Organisation 67 di 107 Anton Novozhilov (Estonia), "Myth of Atlas", 1° posto World Photography Organisation 68 di 107 Tina Signesdottir Hult (Norvegia), "Lina", 1° posto World Photography Organisation 69 di 107 Allan Borebor (Filippine), "CALDERA - In Motion", 3° posto World Photography Organisation 70 di 107 Marie Moroni (Francia), "Gerard, FAROS", 1° posto World Photography Organisation 71 di 107 Manuel Armenis (Germania), "Old Friends", 1° posto World Photography Organisation 72 di 107 Martin Stranka (Repubblica Ceca), "Until You Wake Up", 1° posto World Photography Organisation 73 di 107 Panos Skordas (Greecia), "Young minotaur", 1° posto World Photography Organisation 74 di 107 Richard Frishman (USA), "Sunday Buffet at Jerry Mikeska's Bar-BQ", 1° posto World Photography Organisation 75 di 107 Mikkel Beiter (Danimarca), "Shapes of Lofoten", 1° posto World Photography Organisation 76 di 107 Petar Sabol (Croazia), "Beeaters mating", 1° posto World Photography Organisation 77 di 107 Zhou Jianguang (Cina), "Working in the wind and snow", 3° posto World Photography Organisation 78 di 107 Milan Radisics (Ungheria), "People swirling on ice court", 1° posto World Photography Organisation 79 di 107 Eduardo Minte (Cile), "Nothing goes to waste", 1° posto World Photography Organisation 80 di 107 Swapnil Deshpande (India), "Predator Alert", 1°posto World Photography Organisation 81 di 107 Fajar Kristianto (Indonesia), "The highest platform", 1° posto World Photography Organisation 82 di 107 Zeyar Htun (Birmania), "Inle Floating Market", 3° posto World Photography Organisation 83 di 107 Ares Jonekson Saragi (Indonesia), "The Drying Angel", 2° posto World Photography Organisation 84 di 107 Nick Dolding (Gran Bretagna), "Emile", 1° posto World Photography Organisation 85 di 107 Veselin Atanasov (Bulgaria), "Early Autumn", 1° posto World Photography Organisation 86 di 107 Chris Round (Australia), "Intake tower, Blowering Reservoir NSW, Australia", 1° posto World Photography Organisation 87 di 107 Hardijanto Budiman (Indonesia), "Water runs dry", 3° posto World Photography Organisation 88 di 107 Isabelle Bacher (Austria), "Dancing Northern Lights_monochrome", 1° posto World Photography Organisation 89 di 107 Md Enamul Kabir (Bangladesh), "The Last Train", 2° posto World Photography Organisation 90 di 107 Kenneth O Halloran (Irlanda), "Wunnie", 1° posto World Photography Organisation 91 di 107 Md. Tofazzal Hossain (Bangladesh), "Friendship", 1° posto World Photography Organisation 92 di 107 Caterina Bruzzone (Italia), "Exit.", 1° posto World Photography Organisation 93 di 107 Tien Sang Kok (Malesia), "The Storm", 3° posto World Photography Organisation 94 di 107 Kai Fatt Eng (Malesia), "Ferns", 2° posto World Photography Organisation 95 di 107 Takashi Nakazawa (Giappone), "Moon above Red Fuji", 3° posto World Photography Organisation 96 di 107 Andrius Kundrotas (Lituania), "Daily fishing ", 1° posto World Photography Organisation 97 di 107 Yen Sin Wong (Malesia), "Flying Fishing Nets", 1° posto World Photography Organisation 98 di 107 Zhaoting Wu (Cina), "East of the East(I)", 1° posto World Photography Organisation 99 di 107 Zhou Xiaoqin (Cina), "Behind the scenes", 2° posto World Photography Organisation 100 di 107 Chul-Ui Song (Corea del Sud), "Gas Station", 1° posto World Photography Organisation 101 di 107 Min Ly (Cambogia), "Freedom", 1° posto World Photography Organisation 102 di 107 Karla Guerrero Trejo (Messico), "Art Poétique", 1° posto World Photography Organisation 103 di 107 Moin Uddin Ahmed (Bangladesh), "Flying Bird", 3° posto World Photography Organisation 104 di 107 Min Ly (Cambogia), "Cave of death", 2° posto World Photography Organisation 105 di 107 Phearun Yin (Cambogia), "Back to pagoda", 2° posto World Photography Organisation 106 di 107 Suong Mardy (Cambogia), "The Shadow", 3° posto World Photography Organisation 107 di 107 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I vincitori italiani - Gianmaria Gava, Luca Locatelli e Roselena Ramistella hanno vinto il primo premio, rispettivamente nelle categorie Architettura, Paesaggi e Wildlife.



“Sono molto entusiasta di questo riconoscimento, perché apprezzo che la World Photography Organisation chieda ai fotografi di approcciarsi alle varie categorie con una mente aperta all’interpretazione”, così Gianmaria Gava, fotografo italiano attivo a Vienna, ha commentato la sua vittoria. E della categoria che ha rappresentato ha detto: "E' un progetto di ricerca che si propone di indagare sulle forme archetipiche dell’architettura. Una volta rimossi gli elementi funzionali, le strutture appaiono come forme geometriche solide, che sembrano quasi inabitabili”.



L’artista milanese, Luca Locatelli, alla notizia della vittoria ha detto: “Questo successo è un’altra ottima occasione per riflettere sull’impatto dell’uomo sulla terra, diventato ormai così profondo da aver definito una nuova era geologica: l’Antropocene”. Locatelli ha vinto con una serie di scatti realizzati nelle cave di marmo del bacino di Torano, nelle Alpi Apuane. “Nella zona più ricca di marmo dell’Italia, l’abbondanza di questa materia prima è quasi surreale. Fin dall’epoca degli antichi romani qui sono state aperte centinaia di cave e Michelangelo ha scolpito la maggior parte delle sue statue in questa pietra. Chi fotografa le maestose cave di questi luoghi si trova immerso in un mondo a parte: duro, meraviglioso e bizzarro ", ha commentato.



Roselena Ramistella è vincitrice della categoria Wildlife. E' una fotografa attiva in Sicilia e il suo lavoro nasce da un'esperienza personale. “Il mio lavoro racconta un viaggio che ho intrapreso a maggio del 2016. Ho percorso gli antichi sentieri siciliani a dorso di mulo partendo dai Nebrodi e attraversando le Madonie e i Peloritani fino ai Monti Sicani”, ha detto la vincitrice.



Antonio Gibotta si è aggiudicato il secondo posto nella categoria Scoperta. Eduardo Castaldo è in terza posizione nella sezione Fotografia creativa. Stesso risultato per Matteo Armellini nella categoria Sport.



I vincitori assoluti - Nella stessa occasione sono stati resi noti i nomi dei vincitori assoluti dei Sony World Photography Awards 2018 nelle classi Professionisti, Open, Giovani e Student Focus.



Il prestigioso titolo di Fotografo dell’Anno è andato all’inglese Alys Tomlinson, con la serie Ex-Voto dedicata alla pratica religiosa di lasciare in modo anonimo segni di gratitudine e devozione nei luoghi di pellegrinaggio. Tomlinson è stata selezionata tra i primi classificati delle 10 categorie del concorso Professionisti.



La 16enne americana Megan Johnson ha vinto la categoria Giovani. Nella sezione Student Focus ha trionfato il canadese Samuel Bolduc di 20 anni. Infine il primo classificato di Open, cioè "migliore immagine singola", è la bulgara Veselin Atanasov



Tutte le opere premiate saranno esposte alla mostra dei Sony World Photography Awards 2018, che si terrà a Londra dal 20 aprile al 6 maggio.



Il concorso - I Sony World Photography Awards sono il concorso fotografico più eterogeneo al mondo. L’undicesima edizione ha battuto ogni record con le sue 320mila candidature, presentate da fotografi provenienti da oltre 200 paesi.