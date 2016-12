7 ottobre 2014 L'hamburger più costoso del mondo con caviale e foglia d'oro alimentare Opera del ristorante londinese Honky Tonk e soprannominato "The Glamburger", la pietanza ha raggiunto un prezzo oltre le 1.200 sterline Tweet google 0 Invia ad un amico

12:00 - L'hamburger più caro del mondo arriva da Londra. Il ristorante Honky Tonk nel quartiere Chelsea ha infatti arricchito - è il caso di dirlo - il classico panino col medaglione di carne macinata con caviale e oro alimentare in foglia. Il prezzo di listino è stato stabilito in 1.100 sterline, che arrivano a 1.237 includendo il servizio al tavolo. Una vera e propria "follia" alimentare, che ha richiesto ben tre settimane di preparazione.

Il sito Record Setter ha conferito la medaglia del "più caro del mondo" all'hamburger creato dal ristorante Honky Tonk, a Londra. Inutile dire che gli ingredienti sono degni di un re. La carne di manzo è di qualità Kobe Wagyu ed è stata combinata con 60 grammi di carne di cervo proveniente direttamente dalla Nuova Zelanda "per bilanciare il contenuto di grassi". Al centro del medaglione abbiamo un po' di formaggio Brie nero tartufato che dopo la cottura forma una poltiglietta liquida e gustosa. E non è ancora finita: il tutto è condito con prezioso sale dell'Himalaya e servito con aragosta canadese appoggiata su un letto di zafferano dell'Iran. Come guarnizione una fetta di mango, succo di champagne e tartufo grattugiato. Un autentico mix di sapori provenienti da tutto il mondo che prosciuga il conto in banca.