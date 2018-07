Il talento calcistico di Neymar è indiscusso ma a fare più notizia nel corso di questi Mondiali sembra siano state le sue doti "attoriali": sul web spopolano i commenti alle sue reazioni esagerate, quando non vere e proprie simulazioni di falli subiti. C'è cih fra gli avversari lo apostrofa dandogli del pagliaccio, come ha fatto Osorio, il ct del Messico, mentre i compagni di squadra evitano l'argomento. Oppure, come Thiago Motta, lo rimproverano per il comportamento antisportivo. L’ex nazionale inglese Gary Lineker, tra i più autorevoli commentatori tv, ha scritto in un tweet: «Neymar ha la soglia del dolore più bassa tra tutti i giocatori della Coppa del Mondo da quando esistono le statistiche Opta».



Insomma, il sarcasmo spesso pungente non manca nei confronti del calciatore e persino i più piccoli ironizzano su di lui: alcuni bambini di una scuola calcio, infatti, al grido "Neymar!" del loro allenatore si sono gettati a terra, lamentandosi e tenendosi una gamba in una perfetta imitazione del calciatore.