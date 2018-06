Usa, un riscaldamento scatenato: nuotatore balla come Beyoncé prima della gara

Il 19enne Christian Strycker, nuotatore della squadra dell’Alabama University, ha trovato un modo davvero originale per riscaldarsi in attesa delle gare. Il giovane, infatti, prima di tuffarsi in acqua si prepara ballando sulle note della sua cantante preferita, Beyoncé. "Sono il più grande fan di Queen B", afferma Christian, i cui video a bordo piscina sono diventati virali sui social.



"Ballare prima di una gara migliora la mia performance - commenta il giovane - L'adrenalina mi fa nuotare più velocemente". Christan spera che i suoi video arrivino anche al suo idolo: "E' un'icona di stile e il mio modello di vita, se mi vedesse ballare sarei felicissimo".