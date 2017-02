Kazakistan, elicottero atterra in strada: il pilota scende e chiede informazioni

"Scusi, da che parte è la città di Aktobe?": è questa la domanda che si è sentito rivolgere un camionista in Kazakistan. Nulla di strano, se non fosse che la semplice richiesta di aiuto è venuta dal pilota di un elicottero militare atterrato in autostrada. L'uomo, alla guida del velivolo, si era infatti perso a causa della tormenta di neve e, non avendo altre possibilità, ha deciso di atterrare sulla carreggiata in cerca di indicazioni.