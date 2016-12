John Travolta confuso, da una scena di Pulp Fiction arriva il meme che spopola sul web

In Rete è scoppiata la John Travolta mania: sui social spopola infatti una gif animata in cui il celebre attore hollywoodiano, nei panni di Vincent Vega, si guarda intorno con aria confusa cercando Uma Thurman, alias Mia Wallace. La scena originale è tratta dal film del 1994 "Pulp Fiction". Un utente di Imgur, ILikeToWonkaMyWilly, ha avuto l'idea di posizionare l'attore in un supermercato, indeciso su che gioco scegliere come regalo di Natale. E da lì è partito tutto: basta cambiare lo sfondo e il gioco è fatto. L'hashtag #ConfusedTravolta è ormai un cult e l'effetto è davvero esilarante.