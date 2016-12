Isole Far Oer, gli abitanti lanciano una petizione: "Vogliamo Google Street View"

Le strade delle Isole Fær Øer non sono mappate su Google Street View e per i 50mila abitanti non è un problema da poco tanto che hanno deciso di lanciare una petizione online per convincere Google a mandare i propri veicoli dotati di videocamere. Nel frattempo, però, i residenti dell'arcipelago posizionato tra Scozia, Norvegia e Islanda, noto per le immersioni, il birdwatchinig e le escursioni in montagna, si sono portati avanti con il lavoro utilizzando le pecore.