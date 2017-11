Inghilterra, bambino malato di cancro realizza tutti i suoi desideri

Vivere la vita come fosse un'avventura e realizzare tutti i propi desideri. E' la storia incredibile di un bambino inglese che, a dispetto di una sorte avversa, sta affrontando esperienze indimenticabili. Toby Davis, bambino di 8 anni di Byfleet, nel Surrey, contea dell'Inghilterra sud-orientale, è afflitto da un raro sarcoma, incurabile, che ben presto avrà tragiche conseguenze. I suoi genitori, Andrew e Michelle, allora, hanno deciso di regalargli, per quel poco tempo che gli resta, la possibilità di realizzare tutti i propri sogni, che il bambino ha scritto in una lista. Toby ha così potuto pilotare un elicottero, guidare una supercar, ricevere la bacchetta magica di Harry Potter direttamente da J.K.Rowling, incontrare i propri idoli televisivi e vivere mille altre avventure. In attesa che la malattia faccia il suo decorso ineluttabile, i genitori hanno avviato una raccolta fondi, affinchè il bambino possa continuare a vivere queste avventure, finchè gli sarà possibile.