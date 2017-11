In Giappone una manta divora un calamaro davanti i turisti

Nonostante facciano parte di un'attrazione turistica, capita che gli animali ci ricordino la loro vera natura. Come ha fatto questa manta nel parco divertimenti di Yokohama Yakkeijima Sea Paradise. I turisti che stavano visitando l'acquario in quel momento sono stati testimoni di un pasto fuori programma, la cui portata principale è stata un inconsapevole calamaro divorato di fronte allo sguardo stupefatto dei presenti. In seguito, molti su Twitter hanno questionato su come questo sia potuto succedere proprio in un acquario, dove gli animali sono messi nelle vasche assieme ad altri dei quali in genere non si cibano e sono inoltre nutriti abbastanza da non sentirne il bisogno. Pur non essendoci stata una risposta ufficiale, è bene sottolineare ancora una volta che non importa la cautela, gli animali agiscono sempre secondo natura. E per le mante, è naturale mangiare calamari.