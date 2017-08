Il bimbo si commuove alle nozze e abbraccia la madre adottiva

È normale commuoversi ai matrimoni ma quando a farlo è un bimbo di quattro anni l'emozione può solo aumentare. La celebrazione si è tenuta a Ripley, nello stato di New York. Il sergente della marina Joshua Neville e l'aviere capo Emily Leehan sono arrivati al momento di scambio delle promesse ed è qui che il piccolo Gabe li ha interrotti, scoppiando a piangere nel sentire le parole che la sua nuova mamma adottiva aveva scritto per lui. "Non ti ho dato il dono della vita, ma la vita mi ha sicuramente dato te come dono" ha detto la donna, subito abbracciata dal bimbo in segno di gratitudine. Si sente la commozione della stessa Emily durante la lettura, mentre il papà ride e tranquillizza il figlio. Il video ha fatto il giro dei social, diventando virale in pochissimo tempo.