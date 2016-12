I sogni degli homeless in un progetto fotografico

Horia Manolache è il fotografo che ha ritratto alcuni dei senzatetto di San Francisco sotto una luce insolita. Ha mostrato infatti, la vita attuale di ciascun homeless e la vita sperata, il sogno che nonostante le difficoltà quotidiane, continua a sopravvivere. Le immagini confluiranno in un libro che verrà intitolato "Il principe e il povero" , dal titolo di un'opera di Mark Twain. Per realizzare il volume, Manolache ha lanciato un crowdfunding attraverso la piattaforma Indiegogo.

Nella galleria di ritratti realizzati finora, c'è Tammy, la senza fissa dimora che non perdona ancora al primo marito di averle portato via i figli e che sogna di diventare Miss America. Il veterano del Vietnam Max combatte oggi con la dipendenza dall'alcool e si accontenterebbe di fare il minatore. Henry invece, la dipendenza dalla bottiglia l'ha già superata e oggi vende giornali: quello di imbarcarsi come marinaio rimane l'aspirazione che non troverà mai concretezza ma infonde il coraggio per andare avanti e guardare al domani.