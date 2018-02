Gruppo di squali scatenati avvistato in un fiume in Sudafrica

Era una normale giornata lavorativa per il ventenne Lawrence Everton, guardia di sicurezza a St Francis Bay quando, durante il suo servizio di pattuglia nell'area residenziale di Kromme Shareblock, ha sentito qualcosa sguazzare nel vicino torrente. Incuriosito è andato a investigare per scoprire, sbalordito, un gruppo di trenta squali dimenarsi nelle sue acque. Secondo le prime ipotesi sembra che gli animali, tutti compresi fra uno e due metri di lunghezza, abbiano risalito il fiume Kromme per sfuggire a un improvviso calo delle temperature, ma non è da escludere l'ipotesi dello stesso Everton, pescatore per passione, secondo cui possano essere rimasti bloccati a causa della bassa marea. L'unica certezza è che non si era mai assistito a un fenomeno simile prima d'ora. Quando la marea è tornata alla normalità, infatti, degli squali non si è più avuta traccia.