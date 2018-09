Giappone, lo zaino robot che permette di avere due mani in più

Al giorno d’oggi la comunicazione a distanza è diventata di fondamentale importanza. Abbattere le barriere spazio temporali è un obiettivo primario per molte aziende informatiche e non solo. In Giappone una squadra di ingegneri dell’Università di Tokio e dello Keio University, ha brevettato una tecnologia davvero molto particolare. Si chiama “Fusion” ed è una macchina di telepresenza che permette a persone lontane la surrogazione del corpo.



Il robot, molto simile ad uno zaino, ha due braccia meccaniche che possono essere mosse da chi indossa il macchinario o da chi, anche a distanza, ha effettuato il login nella computer centrale. Due persone, un surrogato e un operatore, potrebbero avere lo stesso punto di vista e condividere capacità pratiche di ogni tipo, dal suonare uno strumento fino alla guida di un veicolo.