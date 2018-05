Ecco Atlas, questo robot corre come un essere umano

L’ultimo di una serie di robot realizzati dalla società specializzata in robotica e ingegneria Boston Dynamics si chiama Atlas ed è in grado di correre esattamente come un uomo. Tre anni fa, il gruppo di ricercatori e scienziati americani mostrò al mondo per la prima volta questo robot umanoide simile a Terminator. Oggi, grazie ad ulteriori sviluppi tecnologici, il sistema di controllo è in grado di coordinare i movimenti delle braccia, del busto e delle gambe. I gesti di questo robot di ultima generazione sono assolutamente naturali e riproducono fedelmente le movenze umane. Inoltre, i nuovi sensori permettono ad Atlas di manipolare gli oggetti e di correre sul terreno accidentato scavalcando anche gli ostacoli più difficili.