Singapore, ecco il robot in grado di montare una sedia Ikea in modo autonomo

Un gruppo della Nanyang Technological University di Singapore ha progettato un robot in grado di montare una sedia Ikea in 8 minuti e 55 secondi e in modo autonomo. I due bracci meccanici dell’automa, infatti, non sono stati programmati. Prima dell’assemblaggio, hanno impiegato 11 minuti e 21 secondi per analizzare i pezzi e per pianificare tutti i movimenti da compiere. L’intero processo è stato possibile grazie a una telecamera 3D e agli algoritmi per l'intelligenza artificiale messi a punto dai ricercatori.



“La macchina deve prima di tutto suddividere il lavoro in differenti passaggi, come identificare dove sono le diverse componenti della sedia, valutare la forza richiesta per afferrarle e assicurarsi che i bracci robotici si muovano senza scontrarsi l'uno con l'altro", ha spiegato Pham Quang Cuong, colui che guida il team e che ha progettato i bracci. Il prossimo obiettivo? "Dotare il robot di un sistema di intelligenza artificiale ancora più avanzato - ha aggiunto Pham - in modo che possa imparare le diverse fasi di assemblaggio attraverso la dimostrazione umana o leggendo il manuale di istruzioni o persino da una fotografia del prodotto assemblato".