Gb, Daisy è la nuova star del web: la sua voce fa 6 milioni di clic

Una bella storia quella di Daisy Clark , un sogno diventato realtà. La 18enne di Newquay, in Cornovaglia, che è uscita dal suo paesino solo due volte e canta nella sua cameretta è diventata una star del web . Perché Daisy ha una passione, la musica, e posta tantissimi video di lei che canta e suona la sua chitarra su internet . Probabilmente però non si aspettava tanto successo. Fin’ora ha ottenuto oltre 6 milioni di clic e la Warner Bros l’ha contattata per farle incidere un pezzo.

Ad attirare l'attenzione del pubblico è stata in particolare la versione acustica di “Hopelessly Devoted To You”, tratta dal musical Grease. "Quel brano in particolare mi era rimasto talmente tanto in testa che ho deciso di provare a cantarlo - ha detto la giovane - Mi sembra tutto pazzesco. La scena musicale in Cornovaglia è ridotta. È così eccitante che qualcuno come me, che viene da una piccola città, sia in grado di realizzare il proprio sogno".