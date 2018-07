10 luglio 2018 19:17 Finlandia, la corsa è con la moglie in spalla: vincono due lituani E’ andato in scena a Sonkajarvi il World Wife-Carrying Championship, giunto alla sua 23esima edizione. Presenti anche due italiani

Dietro ogni uomo di successo c’è sempre una grande donna. La frase è celebre e il lituano Vytautas Kirkliauskas sembra proprio averla presa alla lettera. Assieme alla moglie Neringa Kirkliauskiene, è lui il vincitore dell’ultima edizione del World Wife-Carrying Championship (Campionato Mondiale di Trasporto della Moglie).

Alcuni scatti dalla competizione, giunta alla sua 23esima edizione. Le prove si sono svolte nella località di Sonkajarvi. A vincere è stata una coppia lituana. Foto di Hannu Keranen.

Sabato 7 luglio, nella remota località finlandese di Sonkajarvi, i due hanno avuto la meglio su altre 52 coppie provenienti da tutto il mondo aggiudicandosi così l’ambito premio finale: una quantità di birra equivalente al peso della donna. Un trionfo non scontato: con il tempo di un minuto e cinque secondi, Vytautas e Neringa sono stati capaci di precedere il sei volte campione Taisto Miettinen. La principale vincitrice è stata però l’ironia. Tra i premi in palio, anche un riconoscimento per i costumi più originali.

Soddisfatti i due vincitori, che inseguivano il successo dal 2005, anno della loro prima partecipazione al campionato mondiale. “Lei è mia moglie, è la migliore”, ha esultato Vytautas dopo aver tagliato il traguardo di fronte a centinaia di spettatori festanti.

Giunta alla sua ventitreesima edizione, la competizione è ispirata alla leggenda locale di Ronkainen il ladro, che reclutava i membri della sua banda costringendoli a portare in spalla maiali vivi e sacchi di grano. Il percorso di gara, lungo 253,5 metri, presenta varie insidie, tra le quali uno stagno profondo più di un metro e due barriere di legno. Per accedere alla fase finale tutti i partecipanti hanno dovuto superare le gare di qualificazione, tenutesi in diversi Paesi. Alla folle corsa era presente anche una coppia di italiani: Matteo ed Emanuela Nicoletta, che hanno chiuso al ventisettesimo posto.