Abituati a considerare il cane come miglior amico dell'uomo e intuitivamente capace di gesti d'intesa con il padrone, si resta spiazzati quando, invece, il protagonista è un gatto. Considerato, da sempre, come animale più distaccato e snob, restìo a gesti d'affetto evidenti. E' questo il caso di questo gattino, addestrato a dovere dal padrone e abile nello scambiare con lui un gesto d'intesa, come tra adolescenti: prima il gesto del "give me five", poi il pugnetto tra i due, per una scena che appare comica e, allo stesso tempo, sorprendente. In realtà diversi studi hanno dimostrato che, tra tutte le razze conosciute (circa una cinquantina con tanto di certificazioni), almeno una decina presentano caratteristiche e comportamenti di maggior interazione con l'uomo. Il video, pubblicato su Facebook, ha ottenuto quasi 20 milioni di visualizzazioni!