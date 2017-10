Ecco come SpaceX ci vuole portare da Roma a New York in 30 minuti

Andare dalla parte opposta del mondo in soli trenta minuti sarà presto possibile, almeno stando agli ultimo progetto presentato da Elon Musk. Il patron di Tesla ha svelato i nuovi piani della sua azienda aerospaziale SpaceX, che oltre a sognare Marte, si prepara a utilizzare razzi interplanetari anche per viaggi sulla Terra di lunghe distanze in tempi molto brevi. I lavori sul nuovo progetto, presentato con il nome in codice "Big Fucking Rocket", sono già partiti e se la produzione del razzo è prevista tra nove mesi, Musk sogna i primi viaggi alla velocità di ben 18mila miglia orarie già nel 2024.



Ma le novità rivoluzionarie non sono finite qui, in quanto come annunciato su Instagram dallo stesso imprenditore sudafricano, i costi previsti per il viaggio non saranno superiori a quelli di un attuale volo low cost. Non resta dunque che attendere la fatidica data per poter fare una scappata in giornata a Sydney, Shangai o Dubai.