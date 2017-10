Designer costruisce il primo curriculum vitae con i Lego

Per un artista la creatività è una dote fondamentale del proprio lavoro e allora perché non proporla già attraverso il curriculum vitae di presentazione. Il designer gallese Andy Morris ha dunque deciso di ricreare il personaggio Lego di se stesso, impiegando ben due mesi a mettere a punto ogni dettaglio, per poi impacchettarlo e utilizzarlo come cv. Ovviamente anche la confezione non è lasciata al caso. Se in copertina lo spazio è stato dedicato ai dati essenziali come il proprio nome, l'età e l'impiego desiderato, sul retro l'artista ha aggiunto una breve presentazione. Una trovata, insomma, che non è passata inosservata dai tantissimi amanti dei Lego e da tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro, pronti a cimentarsi nei metodi più innovativi pur di trovare l'impiego giusto.