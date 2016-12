Cina, scultura in Lego da 15mila dollari distrutta da un baby visitatore

E' finito in mille pezzi, o meglio, in tanti mattoncini di plastica colorata quanti lo formavano, Nick Wilde, la volpe protagonista del nuovo cartoon Disney "Zootropolis", esposta al museo dei Lego di Ningbo in Cina. E in fumo con Nick è finito anche il suo valore artistico, 100.000 yuan pari a oltre 15mila dollari. Tutta colpa di un piccolo visitatore che, un'ora dopo l'inaugurazione dell'esposizione, non ha resistito a toccare il suo personaggio preferito, in plastica e misure ingigantite. "Stavo giocando", si è candidamente giustificato, mentre la disperazione dell'artista Zhao si diffondeva via social network.