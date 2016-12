Cina, grattacielo costruito in 19 giorniDitta: "Noi i più veloci al mondo"

Un grattacielo di 57 piani in 19 giorni. E' il record sbandierato da un'impresa cinese che si è vantata di essere la più veloce del mondo nella costruzione dell'edificio a Changsha, nella Cina centrale. La struttura, chiamata Mini Sky City, ha 57 piani, 800 appartamenti e uno spazio uffici per 4mila persone. Il grattacielo, costruito dalla Broad Sustainable Buliding Co., è composto da un sistema a moduli. La vendita sarà avviata nei prossimi giorni.