California, salva un coniglio dalle fiamme, ma l’eroe resta avvolto nel mistero

Dagli incendi che continuano a devastare la California ci sono anche storie a lieto fine come quella del coraggioso ragazzo che ha sfidato le fiamme per salvare un coniglio selvatico. Molti hanno acclamato l'uomo come un eroe, ma identificare il vero protagonista della vicenda ripresa lungo l'Highway 1, nei pressi de La Conchita, non sembra affatto semplice.



Il primo a farsi avanti è stato il 19enne Oscar Gonzalez, che ha raccontato di aver lasciato l'animale dall'altro lato della strada, lontano dall'incendio. Ma dopo alcune ricerche della rete NBC4, la versione del 21enne Caleb Wadnan sembrerebbe più convincente. Come ha precisato la stessa NBC4 ciò non significa necessariamente che quanto riportato da Gonzalez non sia vero, ma semplicemente che non si tratta del salvataggio ripreso dalle telecamere.



Tutto questo si verifica in una situazione di massima allerta per tutti gli abitanti della California, dove sono state distrutte più di 500 strutture e il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, ha dichiarato lo stato d'emergenza.