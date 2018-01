Annabel batte il cancro e la paralisi grazie al suo cavallo

Annabel England, 45 anni, ha affrontato la sfida più difficile: combattere e vincere il cancro. Madre di due bambini e originaria di Naunton, in Inghilterra, le era stato diagnostico nel 2017 un cancro cervicale. I chirurghi l'hanno sottoposta a una operazione lunga quattro ore e mezza eseguendo una isterectomia totale e la rimozione di alcuni linfonodi.



A seguito dell'operazione la meravigliosa notizia: il cancro non c'era più. Però Annabel era rimasta paralizzata. Dopo quattro mesi passati nel letto d'ospedale, questa donna coraggiosa ha deciso di sfidare il suo destino e di combattere la propria situazione risalendo in sella al suo cavallo Biscuit. L'allenamento costante con il suo fidato amico a quattro zampe l'ha portata a riprendere l'uso delle gambe.



La sua dedizione nel combattere la malattia, ora Annabel la impegna nell'aiutare gli altri: a giugno correrà infatti una gara come fantino per la raccolta di fondi a sostegno della ricerca contro il cancro.